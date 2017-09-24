 Milan yine mağlup – Fotomaç – 24 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    yine mağlup

    Milan yine mağlup

    Serie A'nın 6. haftasında deplasmanına konuk olan , sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

    Serie A'da üst üste ikinci deplasman yenilgisini alarak zirveden uzaklaşan 'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 78. dakikada Suso'nun yerine oyuna dahil oldu.

    Ligin yenilgisiz ekiplerinden 'nın gollerini 72. dakikada Duvan Zapata ve 90. dakikada Ricky Alvarez attı. Bu sonucun ardından Milan 12 puanda kalırken, bir maçı eksik olan Sampdoria 11 puanda kaldı.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milan yine mağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.