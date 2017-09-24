Milan yine mağlup
Serie A'nın 6. haftasında Sampdoria deplasmanına konuk olan Milan, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Serie A'da üst üste ikinci deplasman yenilgisini alarak zirveden uzaklaşan Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 78. dakikada Suso'nun yerine oyuna dahil oldu.
Ligin yenilgisiz ekiplerinden Sampdoria'nın gollerini 72. dakikada Duvan Zapata ve 90. dakikada Ricky Alvarez attı. Bu sonucun ardından Milan 12 puanda kalırken, bir maçı eksik olan Sampdoria 11 puanda kaldı.
- 24 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:35
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''NAPIYON LEN...''
Toplam 3
Yorum
okan :D:D:D
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MAHMUT USLU MAHKEMEYE VERİLİYOR
Toplam 21
Yorum
ali ali palabıyık bildiğiniz gibi GALATASARAY ı tutuyor bjk liler şimdi bize saldırır kumpas yaptınız diye ankaragücü 8-0 dedikleri gibi he he h
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ŞENOL GÜNEŞ'E CEZA YOLDA!
Toplam 34
Yorum
Cenk Şenol hoca FB maçlarında bi başka adam oluyor maalesef.22 dakika takımını kenar yönetimsiz bırakmaya hakkın yoktu.Küfürden atılman hoş olmdı
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