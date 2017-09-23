Karşılaşmada Roma skoru ilk yarı belirledi. 12. dakikada Dzeko perdeyi açan golü kaydederken El Shaarawy de 30. ve 45. dakikalarda skoru 3-0 yaptı.

İkinci yarıda Udinese'nin maçtaki tek golünü ise 90. dakikada Stryger Larsen attı.

Maçın 89. dakikasında Diego Perotti penaltı atışından yararlanamadı

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve maçta forma şansı bulamadı.