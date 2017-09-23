ROMA İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ!
Serie A'nın 6. haftasında Roma evinde Udinese'yi 3-1 yendi.
Karşılaşmada Roma skoru ilk yarı belirledi. 12. dakikada Dzeko perdeyi açan golü kaydederken El Shaarawy de 30. ve 45. dakikalarda skoru 3-0 yaptı.
İkinci yarıda Udinese'nin maçtaki tek golünü ise 90. dakikada Stryger Larsen attı.
Maçın 89. dakikasında Diego Perotti penaltı atışından yararlanamadı
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve maçta forma şansı bulamadı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:02
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
NEW_FENERBAHCE IYI YAPMIŞSIN AYKUT HOCA YOKSA BU ADAMIN GIDECEGI YOK...!!
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AYKUT KOCAMAN VOLKAN'I SİLDİ!
Toplam 2
Yorum
FB Volkan takımdan hemen gönderilmeli, bu tavırları takıma zarar verir,söyledikleri ile yaptıkları bir değil
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Çok hızlı çıkıyorlar!
Toplam 4
Yorum
UA1905 Zaten ben derbilerde galibiyet beklemiyorum bu adam büyük maçlarda takıma defans yaptırıyor GALATASARAY'ın hücumcu geleneğini bozuyor
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