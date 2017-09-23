 ROMA İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ! – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ!

    <a href="/index/roma?id=3d677d61-8a51-4c6f-b4de-e69418a4f023" class="" rel="tag">ROMA</a> İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ!

    Serie A'nın 6. haftasında evinde 'yi 3-1 yendi.

    Karşılaşmada skoru ilk yarı belirledi. 12. dakikada Dzeko perdeyi açan golü kaydederken El Shaarawy de 30. ve 45. dakikalarda skoru 3-0 yaptı.

    İkinci yarıda 'nin maçtaki tek golünü ise 90. dakikada Stryger Larsen attı.

    Maçın 89. dakikasında Diego Perotti penaltı atışından yararlanamadı

    Milli futbolcumuz Cengiz Ünder karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve maçta forma şansı bulamadı.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:02
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