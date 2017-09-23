İtalya Serie A'da doping şoku
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Benevento'nun takım kaptanı Fabio Lucioni'nin doping testinin pozitif çıktığı bildirildi.
İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Benevento'nun ligin 3. haftasında sahasında Torino'ya 1-0 yenildiği maçın ardından girdiği doping testi pozitif çıkan kaptan Lucioni'nin analizinde anabolik madde Clostebol'e rastlandığı belirtildi.
Dopingle mücadele savcılığınca tedbirli olarak spor mahkemesine sevk edilen Lucioni'nin lisansı askıya alındı. Lucioni, takımının Serie A'da bu hafta Crotone ile yapacağı maçta kadroda yer alamayacak.
Fabio Lucioni'nin 1 yıldan 4 yıla kadar sahalardan men cezası alma riski bulunduğu ifade edildi.
Konuya ilişkin İtalyan ANSA ajansına konuşan 29 yaşındaki futbolcu, iyi inancını koruduğunu söyledi.
Lucioni, kendisine önerilen tedavi neyse onu uyguladığını ve bunun dışında bir şey yapmadığını dile getirdi.
Benevento kulübü ise takım kaptanının destekçisi olduklarını açıkladı.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 08:42
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Katliam
Toplam 3
Yorum
Caner Takimi körettigin gibi tazminat alabilmek icin kovulmayi bekliyosun galiba. YANAL LÜFTEN GIT DE NASIL OLURSA OLSUN!
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Suçlu ayağa kalk!
Toplam 2
Yorum
Cemal Süphelenmeye basladim acikcasi,fb den kovulup bize Gelmen Bir kumpas olmasin Yoksa?Arastirilmali!bu takim hocasiz bile daha iyi oynar!
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Suçlu ayağa kalk!
Toplam 2
Yorum
Ts61 Sayın Usta çık birşeyler söyle yada al ersunu da bırak yakamızı
İtalya Serie A'da doping şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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