Buffon’un yeri doluyor

Juventus, Buffon'un boşluğunu Atletico'nun yıldızıyla doldurmayı planlıyor. Torino ekibinin, sezon sonunda futbolu bırakacağı konuşulan Buffon'un yerine Atletico Madrid'de forma giyen Jan Oblak'ı gündemine aldığı iddia edildi. 100 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan 24 yaşındaki Sloven kaleci için görüşmelere başlandığı belirtildi.