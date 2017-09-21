Buffon’un yeri doluyor
Juventus, Buffon'un boşluğunu Atletico'nun yıldızıyla doldurmayı planlıyor. Torino ekibinin, sezon sonunda futbolu bırakacağı konuşulan Buffon'un yerine Atletico Madrid'de forma giyen Jan Oblak'ı gündemine aldığı iddia edildi. 100 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan 24 yaşındaki Sloven kaleci için görüşmelere başlandığı belirtildi.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:28
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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