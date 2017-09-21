 Buffon’un yeri doluyor – Fotomaç – 21 Eylül 2017
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    21 Eylül 2017, Perşembe
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    Buffon’un yeri doluyor

    Buffon’un yeri doluyor

    Juventus, Buffon'un boşluğunu Atletico'nun yıldızıyla doldurmayı planlıyor. Torino ekibinin, sezon sonunda futbolu bırakacağı konuşulan Buffon'un yerine Atletico Madrid'de forma giyen Jan Oblak'ı gündemine aldığı iddia edildi. 100 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan 24 yaşındaki Sloven kaleci için görüşmelere başlandığı belirtildi.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:28
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