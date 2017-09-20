 Roma'dan bir galibiyet daha – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    'dan bir galibiyet daha

    Roma'dan bir galibiyet daha

    Milli futbolcu 'in ilk 11'de başladığı maçta , Benevento'yu farklı yendi

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında, milli futbolcu 'in ilk 11'de başladığı maçta , Benevento'yu 4-0 yendi.

    Ciro Vigorito Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Michael Fabbri yönetti.

    Cengiz Ünder'in bu sezon ikinci kez ilk 11'de başladığı maçta Roma, 22. dakikada Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko ile 1-0 öne geçti.

    35. dakikada Beneventolu Fabio Lucioni'nin kendi kalesine attığı golle konuk takım farkı 2'ye çıkardı: 0-2

    İlk yarı bu skorla Roma'nın üstünlüğüyle geçildi.

    Maçın ikinci yarısına Roma oyuncu değişikliğiyle başladı. Milli oyuncu Cengiz Ünder yerini Stephan El Shaarawy'ye bıraktı.

    İkinci yarının 52. dakikasında Edin Dzeko, kendisinin ikinci, takımının 3. golüne imza attı: 0-3

    74. dakikada, ev sahibi takımdan Lorenzo Venuti, kendi kalesine attığı golle Roma'nın farkı 4'e çıkarmasına neden oldu: 0-4

    Bu gol aynı zamanda, maçın skorunu tayin etti ve konuk ekip Roma, 3 puanı 4 golle aldı. Ligde 1 maç eksiği bulunan Roma, bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti.

    Serie A'ya bu sezon yükselen Benevento ise 5. lig maçından da puansız ayrılarak, son sıraya demir attı.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:31
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