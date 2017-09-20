Beşiktaş, derbi hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı süren Adriano idmana katılmadı.
Beşiktaş, Fenerbahçe ile 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Süper Lig 6'ncı hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas çalışması sonrası yarım sahada çift kale maç oynadı. Antrenman sonrası Ricardo Quaresma ile Anderson Talisca, özel serbest vuruş çalışması gerçekleştirdi.
Sakatlığı devam eden Adriano, antrenmana katılmadı. Sahada kısa süre yürüyüş yapan yıldız oyuncu, daha sonra salonda çalıştı.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:41
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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