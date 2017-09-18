 Dzeko’dan özür dilerim – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Dzeko’dan özür dilerim

    Dzeko’dan özür dilerim

    Roma'da ilk kez önceki gün 11'de sahaya çıkan Cengiz Ünder, kulüp televizyonuna konuştu. Genç futbolcu, "Hocamız, 2 gün önce oynayacağımı söylemişti. İyi bir maç çıkardık ve 3 puanı aldık. Önümüzdeki maçlarda daha da iyi olacağımı düşünüyorum" derken, Dzeko'nun pasını gol yapamadığı için de özür diledi. Hellas Verona'yı 3-0 yendikleri mücadelede 75 dakika oyunda kalan Cengiz, ilk golden önce topu kaparak atağı başlatmıştı.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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