 Milan evinde Udinese'yi 2-1 mağlup etti – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Milan evinde Udinese'yi 2-1 mağlup etti

    Milan evinde Udinese'yi 2-1 mağlup etti

    İtalya Serie A'nın 4. haftasında Milan, VAR sistemi nedeniyle 2 golün iptal edildiği maçta Udinese'yi 2-1 mağlup ederek zirve yarışında yer alacağının mesajını verdi.

    İtalya Serie A'nın 4. haftasında Milan, San Siro'da konuk ettiği Udinese'yi 2-1 mağlup ederek 3. galibiyetine ulaştı.

    Milan'a galibiyeti getiren goller ise yeni transfer Nikola Kalinic'ten geldi. Hırvat golcü, 22 ve 31. dakikalarda attığı gollerle Milan'a 3 puan getirdi. Udinese'nin tek golün, ise 28. dakikada Lasagna kaydetti.

    Öte yandan Video hakem teknolojisi (VAR) bu maça damgasını vurdu. Udinese'nin 10. dakikada attığı gol ve Milan'ın 84. dakikada attığı goller VAR sistemi nedeniyle iptal edildi. İki golde de hakem önce gol kararı verirken, görüntülerden sonra goller ofsayt nedeniyle iptal edildi.

    ÇALHANOĞLU YEDEK BAŞLADI

    Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 69. dakikada Bonaventura'nın yerine oyuna dahil oldu.

    Bu sonucun ardından Milan, 4. haftada puanını 9'a çıkarttı. Udinese ise 3 puanda kaldı.

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:37
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