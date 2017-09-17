Milan evinde Udinese'yi 2-1 mağlup etti
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Milan, VAR sistemi nedeniyle 2 golün iptal edildiği maçta Udinese'yi 2-1 mağlup ederek zirve yarışında yer alacağının mesajını verdi.
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Milan, San Siro'da konuk ettiği Udinese'yi 2-1 mağlup ederek 3. galibiyetine ulaştı.
Milan'a galibiyeti getiren goller ise yeni transfer Nikola Kalinic'ten geldi. Hırvat golcü, 22 ve 31. dakikalarda attığı gollerle Milan'a 3 puan getirdi. Udinese'nin tek golün, ise 28. dakikada Lasagna kaydetti.
Öte yandan Video hakem teknolojisi (VAR) bu maça damgasını vurdu. Udinese'nin 10. dakikada attığı gol ve Milan'ın 84. dakikada attığı goller VAR sistemi nedeniyle iptal edildi. İki golde de hakem önce gol kararı verirken, görüntülerden sonra goller ofsayt nedeniyle iptal edildi.
ÇALHANOĞLU YEDEK BAŞLADI
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken 69. dakikada Bonaventura'nın yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Milan, 4. haftada puanını 9'a çıkarttı. Udinese ise 3 puanda kaldı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:37
-
M.Başakşehir - Trabzonspor | Canlı
Toplam 10
Yorum
Ahmet Kara Bu Ersun la şampiyonluk hayal. Olcay nerede oynuyor. Olcayın yerine solda Castillo yada bongondayı koysaydı en az 2 tane daha gol atardık
-
''Artık kadınlar da futbol konuşuyor''
Toplam 5
Yorum
DeLy 5 PARA ETMEYEN AMA YABANCI KURALI SAYESİNDE MİLYONDOLAR VERİLEN TÜRK FUTBOLCULARA KARŞIYIIM KARDEŞİM DECODERİ GERİ VERİRİM İZLEMEMDE.
-
M.Başakşehir - Trabzonspor | Canlı
Toplam 10
Yorum
Ts konya Oyuna duruca onası rodrogolle yı ikinci yarı al defansta sıkıntılı bırakta yalnız zorlanır orta sahayida rahatlat ersun hoca
Milan evinde Udinese'yi 2-1 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.