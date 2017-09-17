Cengiz Ünder'li Roma'dan net galibiyet
Serie A'nın 4. haftasında Roma, Cengiz Ünder'in 75 dakika sahada kaldığı maçta Verona'yı 3-0 yendi.
İtalya Serie A Ligi'nin 4'üncü haftasında Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Roma, Hellas Verona'yı 3-0 yendi.
Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, maçın 75'inci dakikasında yerini Brezilyalı genç oyuncu Gerson'a bıraktı. Roma'ya galibiyeti getiren golleri 22'inci dakikada Nainggolan, 33 ve 61'inci dakikalarda ise Dzeko kaydetti.
Öte yandan Verona'da Samuel Souprayen 69'uncu dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kalan dakikalarda takımını 10 kişi bıraktı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:24
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
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