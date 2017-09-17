Cengiz Ünder Dzeko'dan özür diledi

Serie A'nın 4. haftasında sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 3-0 mağlup eden Roma'da bu maça ilk onbirde başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmayı ve performansını Roma TV'ye değerlendirdi.

Yeni takımında ilk kez, bir resmi maça ilk onbirde başlamanın heyecanını yaşadığını belirten genç futbolcu, "Bugün ilk kez ilk onbirdeydim. Bu statta, bu taraftarın önünde oynadığım için çok heyecanlıydım. İyi bir maç çıkarttık. 3 puanı aldık." dedi.

Ligde diğer hafta müsabakalarının birbirine yakın aralıklarla oynandığına dikkati çeken Ünder, "En iyi şekilde hazırlanıp, diğer maçları da kazanmak istiyoruz. Bu taraftar önünde yıllarca oynamak isterim. Çok büyük bir taraftar. Şimdiden çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Bu karşılaşmada oynayacağının ne zaman belli olduğu sorusu yöneltilen milli futbolcu, "Hocamız, bana bu maçta oynayacağımı 2 gün önce söylemişti. Bana ilk günden beri güvendiğini biliyordum. Bugün de en iyi şekilde performansımı göstermek istedim. Gösterdiğimi de düşünüyorum. Önümüzdeki maçlara da daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Maç içinde Bosna Hersekli golcünün kendisine güzel bir gol pası çıkardığını ancak bunu iyi değerlendiremediğini dile getiren Cengiz Ünder, "Onun attığı güzel pası, gol yapmam gerekiyordu. Onun asistini yediğim için özür dilerim." dedi.

Ünder, Roma'da yaşamaya alışmaya başladığını ifade ederken, "İlk maçlarda zor geçmişti. Ama şu an iyice alışmaya başladım. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Evimde kalıyorum. Gayet mutluyum burada kalmaktan dolayı. İlerleyen zamanlarda da İtalyanca öğrendiğim zaman daha da iyi olacağını biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.