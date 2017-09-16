İtalya’da gündem Calhanoğlu
Çizme basını, Milan’ın Austria Wien’i 5-1 yendiği 1 gol, 2 asist yapan milli yıldızımıza övgüler yağdırdı
UEFA Avrupa Ligi'nde önceki geceye damgasını vuran isimlerden biri Hakan Çalhanoğlu'ydu. Milli yıldızın formasını giydiği Milan, deplasmanda A.Wien'i 5-1 yenerken, maçın adamı Hakan'dı. İlk 20 dakikada 1 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu, dün İtalyan basınının en çok konuştuğu isimdi. La Gazzetta dello Sport, 'Hünerli Çalhanoğlu' manşetiyle verdiği haberde, "Hakan, sahanın pek çok bölgesinde kendisini gösterdi" ifadelerini kullandı. Corriere dello Sport da, "Çalhanoğlu parıldıyor" başlığını attı. Bu arada yıldız futbolcu, UEFA tarafından haftanın 11'ine seçildi.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:37
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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