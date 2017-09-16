İtalya’da gündem Calhanoğlu

UEFA Avrupa Ligi'nde önceki geceye damgasını vuran isimlerden biri Hakan Çalhanoğlu'ydu. Milli yıldızın formasını giydiği Milan, deplasmanda A.Wien'i 5-1 yenerken, maçın adamı Hakan'dı. İlk 20 dakikada 1 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu, dün İtalyan basınının en çok konuştuğu isimdi. La Gazzetta dello Sport, 'Hünerli Çalhanoğlu' manşetiyle verdiği haberde, "Hakan, sahanın pek çok bölgesinde kendisini gösterdi" ifadelerini kullandı. Corriere dello Sport da, "Çalhanoğlu parıldıyor" başlığını attı. Bu arada yıldız futbolcu, UEFA tarafından haftanın 11'ine seçildi.