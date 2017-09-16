 Cengiz Ünder'li Roma'dan net galibiyet – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    'li 'dan net galibiyet

    Cengiz Ünder'li Roma'dan net galibiyet

    Serie A'nın 4. haftasında , 'in 75 dakika sahada kaldığı maçta 'yı 3-0 yendi.

    İtalya Serie A Ligi'nin 4'üncü haftasında Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada , Hellas 'yı 3-0 yendi.

    karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, maçın 75'inci dakikasında yerini Brezilyalı genç oyuncu Gerson'a bıraktı. Roma'ya galibiyeti getiren golleri 22'inci dakikada Nainggolan, 33 ve 61'inci dakikalarda ise Dzeko kaydetti.

    Öte yandan Verona'da Samuel Souprayen 69'uncu dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kalan dakikalarda takımını 10 kişi bıraktı.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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