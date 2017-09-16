Cengiz Ünder'li Roma'dan net galibiyet
Serie A'nın 4. haftasında Roma, Cengiz Ünder'in 75 dakika sahada kaldığı maçta Verona'yı 3-0 yendi.
İtalya Serie A Ligi'nin 4'üncü haftasında Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Roma, Hellas Verona'yı 3-0 yendi.
Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, maçın 75'inci dakikasında yerini Brezilyalı genç oyuncu Gerson'a bıraktı. Roma'ya galibiyeti getiren golleri 22'inci dakikada Nainggolan, 33 ve 61'inci dakikalarda ise Dzeko kaydetti.
Öte yandan Verona'da Samuel Souprayen 69'uncu dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kalan dakikalarda takımını 10 kişi bıraktı.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:48
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
FUTBOL USA SNEIJDER GITMEDEN FORMASINI BELHANDA'YAVERDI DURSUN , SNEIJDER BELHANDA'NIN TAKIMINDA GOL ATIYO ATTIRIYO,MALIYETI SIFIR. BELHANDA SAHADA YOK
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Mehmet sabırsız
Toplam 2
Yorum
Hahahaha Hazırlık maçında attığın goller gerçek Juventus değil ikinci lig Bükreş Juventus ona göre bole demeçte önce bisiler yap sahada hep boş laf
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
gs sırf beşiktaşlılar takip ediyor bizim sayfaları bakıyorum gsliden çok beşiktaşlı var burda cok seviyorlar takımımızı
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