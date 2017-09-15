 Milan'da Conti şoku – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Milan'da Conti şoku

    Milan'da Conti şoku

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’ın sağ beki Andrea Conti’nin, geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan 6 ay uzak kalacağı bildirildi.

    Milan Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun geçirdiği sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde, sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.

    Conti'nin yarın ameliyat edileceği ve iyileşme süresinin 6 ayı bulacağı ifade edildi.

    Milan, Conti'yi bu yaz transfer döneminde Atalanta'dan 24 milyon avro bedelle transfer etmişti.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:28
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