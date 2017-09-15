Milan'da Conti şoku
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’ın sağ beki Andrea Conti’nin, geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan 6 ay uzak kalacağı bildirildi.
Milan Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun geçirdiği sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde, sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.
Conti'nin yarın ameliyat edileceği ve iyileşme süresinin 6 ayı bulacağı ifade edildi.
Milan, Conti'yi bu yaz transfer döneminde Atalanta'dan 24 milyon avro bedelle transfer etmişti.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:28
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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