İtalyan basınından Hakan'a övgü

UEFA Avrupa Ligi D Grubu mücadelesinde dün akşam deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımını 5-1 yenen Milan ve galibiyetin mimarlarından Çalhanoğlu'nun performansı geniş yankı uyandırdı.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, "Hünerli Çalhanoğlu" manşetiyle verdiği haberde, Milan Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geçen hafta ligde bozguna uğradıkları Lazio maçından sonra takımını 4-3-3 formatından 3-5-2'ye geçirdiği ve o maçta ilk 11'de başlatmadığı Çalhanoğlu'na yeniden güvenerek, formayı verdiği belirtildi.

Haberde, Milan'ın yeni saha diziliminde Hakan Çalhanoğlu'nun orta saha, ceza yayı ve sol açık olmak üzere sahanın pek çok bölgesinde kendisini gösterdiği vurgulandı. Çalhanoğlu'nun bununla kalmayıp, Portekizli golcü Andre Silva'ya iki muhteşem asist yaptığı da ifade edildi.

Corriere dello Sport gazetesi de, "Çalhanoğlu parıldıyor" başlığıyla haberini okuyucularına duyurdu. Çalhanoğlu'nun attığı gol ve yaptığı 2 asistle, Andre Silva ile birlikte gecenin yıldızlarından olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Gazete, Çalhanoğlu'nun golünün gecenin kilidini açtığı ve hem asistleriyle hem de genel performansıyla mücadeleyi yönlendirdiği yorumunda bulundu.