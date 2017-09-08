 Perisic, Inter ile nikah tazeledi – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Perisic, Inter ile nikah tazeledi

    Perisic, Inter ile nikah tazeledi

    İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter, Hırvat oyuncusu Ivan Perisic'in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını duyurdu.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Perisic'in sözleşmesinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

    Hırvatistan Milli Takımı'nda da forma giyen kanat oyuncusu Perisic, Inter formasıyla çıktığı 80 maçta 21 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:26
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