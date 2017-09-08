Perisic, Inter ile nikah tazeledi
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter, Hırvat oyuncusu Ivan Perisic'in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını duyurdu.
Hırvatistan Milli Takımı'nda da forma giyen kanat oyuncusu Perisic, Inter formasıyla çıktığı 80 maçta 21 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:26
-
Galatasaray, bir transferi daha borsaya bildirdi
Toplam 5
Yorum
ERDEM DERWAL Kale, ceza sahası kalecinin üstün hak sağladığı bölgedir.Her taraftan ve kornerden gelen topları çıkıp alması iyi kaleci olma özelliğidir.
-
Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
hayde 61 hayde bakalım uşağum, göster kendini, bu sefer şans senden yana...
-
Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR Volkan ŞEN FB'de iken 2015 senesinde Benim Trabzon'da 2,5 senem boşa geçti yazık senelerime dedi sanki bedava oynuyor du? Yönetim Kanmış.
Perisic, Inter ile nikah tazeledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.