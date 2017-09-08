 Allegri'den Kwadwo Asamoah açıklaması! – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Allegri'den Kwadwo açıklaması!

    Allegri'den Kwadwo Asamoah açıklaması!

    teknik direktörü , 'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Asamaoh için açıklamalarda bulundu

    'ın ısrarla istediği ancak son anda 'un bırakmadığı Ganalı sol bek Kwadwo için Juventus teknik direktörü 'den resmi açıklama geldi.

    Asamoah'ı Şampiyonlar Ligi kadrosuna da alan İtalyan teknik adam, ''Asamoah, orta sahada da oynayabilecek bir oyuncu. Teknik bir karar vermem gerekiyordu. Çünkü Marchisio'nun sağlık durumu iyi değil. Orta sahaya ağırlık vermemiz gerekiyordu. O yüzden böyle bir karar verdim'' açıklamasında bulundu.

    ''OCAK AYINDA DURUMLAR DEĞİŞEBİLİR''

    Beşiktaş ile de ismi anılan Stephan Lichtsteiner için de konuşan Allegri, ''Stephan için üzgünüm. Bizim için önemli bir oyuncu ve öyle olmaya da devam edecek. Ocak ayında durumlar değişebilir'' sözlerini kullandı.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:57
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