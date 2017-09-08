Allegri'den Kwadwo Asamoah açıklaması!
Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Asamaoh için açıklamalarda bulundu
Galatasaray'ın ısrarla istediği ancak son anda Juventus'un bırakmadığı Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah için Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri'den resmi açıklama geldi.
Asamoah'ı Şampiyonlar Ligi kadrosuna da alan İtalyan teknik adam, ''Asamoah, orta sahada da oynayabilecek bir oyuncu. Teknik bir karar vermem gerekiyordu. Çünkü Marchisio'nun sağlık durumu iyi değil. Orta sahaya ağırlık vermemiz gerekiyordu. O yüzden böyle bir karar verdim'' açıklamasında bulundu.
''OCAK AYINDA DURUMLAR DEĞİŞEBİLİR''
Beşiktaş ile de ismi anılan Stephan Lichtsteiner için de konuşan Allegri, ''Stephan için üzgünüm. Bizim için önemli bir oyuncu ve öyle olmaya da devam edecek. Ocak ayında durumlar değişebilir'' sözlerini kullandı.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:57
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Toplam 1
Yorum
milosovic biz bedavaya verirdik hocam sana milosovic'i. hayırlı olsun
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Yorum
beyaz van porsugun genc versiyonu van yansin:)) orta sahayi gecemeyen yan pas arka pas rekortmeni fener ceza sahasina gelecekte bu gol atacak:)))
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Toplam 25
Yorum
gs oh beeee. sakın gelme
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