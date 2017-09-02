 Juventus'a kötü haber – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Juventus'a kötü haber

    Juventus'a kötü haber

    Serie A takımlarından Juventus'un önemli ismi Chiellini, dün idmanda sakatlandı. İtalyan futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

    İtalya milli takım kampından Juventus'a hiç beklemediği kötü bir haber geldi. Siyah beyazlıların önemli ismi Chiellini, dün idmanda sakatlandı ve Barcelona maçını büyük ihtimalle kaçıracak.

    İdmanda bağlarından sakatlanan başarılı stoper hemen kadrodan çıkarılıp kontroller için Torino'ya gönderildi. İlk kontrollerde beklendiği kadar büyük bir problemi olmayan tecrübeli ismin yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

    Khedira ve Marchisio'dan uzun süre faydalamayacak Juve, böylece liderlik için önemli olan Barcelona maçında büyük ihtimalle defansının en önemli ismini de kullanamayacak.

    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:17
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