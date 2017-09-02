Juventus'a kötü haber
Serie A takımlarından Juventus'un önemli ismi Chiellini, dün idmanda sakatlandı. İtalyan futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
İtalya milli takım kampından Juventus'a hiç beklemediği kötü bir haber geldi. Siyah beyazlıların önemli ismi Chiellini, dün idmanda sakatlandı ve Barcelona maçını büyük ihtimalle kaçıracak.
İdmanda bağlarından sakatlanan başarılı stoper hemen kadrodan çıkarılıp kontroller için Torino'ya gönderildi. İlk kontrollerde beklendiği kadar büyük bir problemi olmayan tecrübeli ismin yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Khedira ve Marchisio'dan uzun süre faydalamayacak Juve, böylece liderlik için önemli olan Barcelona maçında büyük ihtimalle defansının en önemli ismini de kullanamayacak.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:17
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Türkiye bu iki yıldızı nasıl durduracak?
Toplam 2
Yorum
calbekemanci valla hocam biz 2 den 2 oynadık nasıl bilmem durdurursunuz anlamam o adamlar duracak
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Asamoah zora girdi rota Baba
Toplam 11
Yorum
PANİK TRANSFERİ PANİK TRANSFERİ yapılmamalı. Sonra bi çöp geliyor, yollamak için milyonlar döküyoruz. Baba kiralansın, seneye Asamoah'ı bonservissiz alırız.
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Cenk Tosun'un neden gitmediğini açıkladı
Toplam 3
Yorum
ozi bravo başkan
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