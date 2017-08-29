Juve vazgeçti Roma kaptı!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Sampdoria’da forma giyen Çek futbolcu Patrik Schick’i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 21 yaşındaki Schick ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, transferin, sarı-kırmızılı kulübe ait bonservis bedeli rekoru kırılarak gerçekleştirildiği ifade edildi.
Schick'in zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığının belirtildiği açıklamada, golcü futbolcu için 5 milyonu hemen verilmek üzere 42 milyon avro ödeneceği kaydedildi.
Geçen sezon Sampdoria'da 35 maça çıkan Schick, 13 gol attı.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 20:10
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Kocaman'dan eleştirilere cevap
Toplam 25
Yorum
mehmet Fener seyircisi yetenekli oyuncu ister.(ama sakat değil!) Yetenekli oyuncu oynat takımı istediğin şekilde çalıştır sana kalmış.
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F.Bahçe'den Ben Arfa ve Fred hamlesi
Toplam 27
Yorum
İkisi de çok iyi futbolcu Takımı doğru kurgulamak gerekiyor, alınan futbolcuları en verim alınabilecek mevkilere doğru taktik ile yerleştirmek gerekiyor, aykut zayıf
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Sportif Direktör F.Bahçe'yi açıkladı
Toplam 17
Yorum
west bu adam fenerbahçeye gelirse yılın transferi olur.futbolu bilende bilmeyende konuşuyor.ben arfa süper yıldız
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