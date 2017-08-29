Emre Can, Hakan'a rakip oluyor

İtalya basınında çıkan haberlere göre Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ın Juventus ile yaptığı görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusunun bir yıl daha sözleşmesi olduğu için Liverpool, Juventus'un teklifini reddetti. Bu gelişme sonrası emre Can bu sezonu Liverpool'da tamamladıktan sonra 2018 yılında Juventus forması giyecek.

Bu iddiayı güçlendiren olay ise RB Leibzig'den önümüzdeki yıl için transfer ettiği Naby Keita'nın da bu sebepten transfer edildiği ifade edildi.