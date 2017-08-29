Emre Can, Hakan'a rakip oluyor
Liverpool'da başarılı futboluyla adından söz ettiren Emre Can'ın Juventus ile el sıkıştığı iddia edildi.
İtalya basınında çıkan haberlere göre Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ın Juventus ile yaptığı görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusunun bir yıl daha sözleşmesi olduğu için Liverpool, Juventus'un teklifini reddetti. Bu gelişme sonrası emre Can bu sezonu Liverpool'da tamamladıktan sonra 2018 yılında Juventus forması giyecek.
Bu iddiayı güçlendiren olay ise RB Leibzig'den önümüzdeki yıl için transfer ettiği Naby Keita'nın da bu sebepten transfer edildiği ifade edildi.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 13:42
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F.Bahçe'de son çare Webo
Toplam 4
Yorum
fbcan tuncay şanlı'yı falan da alın bari
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F.Bahçe'de son çare Webo
Toplam 4
Yorum
kimlere kaldik acikla baskan artik webo yu bitsin bu iskence!
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Emre Mor'un yeni adresi belli oldu
Toplam 10
Yorum
yorumcu İnşallah kendini geliştirip dünya devi bir külübe transfer olursun. Allah yardımcın olsun kardeşim.
Emre Can, Hakan'a rakip oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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