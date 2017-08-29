 Emre Can, Hakan'a rakip oluyor – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    , Hakan'a rakip oluyor

    Emre Can, Hakan'a rakip oluyor

    Liverpool'da başarılı futboluyla adından söz ettiren 'ın Juventus ile el sıkıştığı iddia edildi.

    İtalya basınında çıkan haberlere göre Türk asıllı Alman oyuncu 'ın Juventus ile yaptığı görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusunun bir yıl daha sözleşmesi olduğu için Liverpool, Juventus'un teklifini reddetti. Bu gelişme sonrası emre Can bu sezonu Liverpool'da tamamladıktan sonra 2018 yılında Juventus forması giyecek.

    Bu iddiayı güçlendiren olay ise RB Leibzig'den önümüzdeki yıl için transfer ettiği Naby Keita'nın da bu sebepten transfer edildiği ifade edildi.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:42
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