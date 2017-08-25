Marchisio yeniden sakatlandı

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalan 31 yaşındaki futbolcunun, sol dizindeki problemin nüksettiği belirtildi.

Açıklamada, İtalyan futbolcunun kas yapısının güçlendirilmesi amacıyla özel bir tedaviye alınacağı ve sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağı ifade edildi.

İtalya Milli Takımı'nda da 55 kez forma giyen Marchisio, Juventus'un Cagliari ile geçen hafta oynadığı lig maçına ilk 11'de başlamasına rağmen oyunu yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte 370 maça çıkan orta saha oyuncusu, 37 gollük performans sergilemişti.