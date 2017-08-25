Marchisio yeniden sakatlandı
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen Claudio Marchisio, nükseden sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 3 hafta uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalan 31 yaşındaki futbolcunun, sol dizindeki problemin nüksettiği belirtildi.
Açıklamada, İtalyan futbolcunun kas yapısının güçlendirilmesi amacıyla özel bir tedaviye alınacağı ve sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağı ifade edildi.
İtalya Milli Takımı'nda da 55 kez forma giyen Marchisio, Juventus'un Cagliari ile geçen hafta oynadığı lig maçına ilk 11'de başlamasına rağmen oyunu yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.
Siyah-beyazlı kulüpte 370 maça çıkan orta saha oyuncusu, 37 gollük performans sergilemişti.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:20
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Aykut Kocaman cephesinden kulis!
Toplam 45
Yorum
XXL KALICI ÇÖZÜM: İYİ BİR SCAOUT EKİBİ KURUN ÖNÜMÜZDEKİ YILIN ÇALIŞMASINA BAŞLAYIN..SERKAN REÇBERİ EKİBİN BAŞINA GETİREBİLİRİSİNİZ SAYIN YÖNETİM
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Mbappe'ye 'Come to' göndermesi!
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BJK 1903 BJK taraftarı olayın esprisinde ama bunu bile idrak edemiyorlar.Orantısız zeka size fazla hadi vardar ovası
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Aykut Kocaman cephesinden kulis!
Toplam 45
Yorum
XXLBAŞKAN GEÇİCİ ÇÖZÜM4:EKİCİ,SOLDADO VE GİLANAOYU İLK 11'E HEMEN KOY..ZAMANINDA GOL KRALI OLMUŞ ATIF FORVETDE DENEMENEZİ ÖNERİRİM..
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