Kalinic, Milan'da
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Hırvat golcü Nikola Kalinic'i renklerine bağladı.
Serie A'da bu sezon yaptığı transferlerle dikkati çeken kırmızı-siyahlı takım, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Kalinic'de mutlu sona ulaştı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fiorentina'da forma giyen Kalinic'in satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edildiği ve 29 yaşındaki golcü ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı bildirildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Milan'ın Hırvat golcü için 5 milyon avro kiralama bedeli verdiği, gelecek sezon ise sözleşmede yer alan özel madde gereği 20 milyon avro karşılığında bonservisinin alınacağı iddia edildi.
Kalinic, Fiorentina formasını giydiği Serie A'da geçirdiği iki sezon boyunca 27 gol atmıştı.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 14:29
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Beşiktaş transferi bitirdi!
Toplam 22
Yorum
serrdar oğuzhan deyip geçmeyin ritmini yakalarsa çok iyi bir orta saha oyuncusu
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Kupa şöleni A Spor'da
Toplam 2
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AHMET ONUR YENİ AMASYASPORUMUZA BAŞARILAR DİLERİM
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Beşiktaş transferi bitirdi!
Toplam 22
Yorum
BEŞİKTAŞ oğuzhan gibi oyuncuya yurt dışından bir sürü talip var onlar futboldan anlamıyor siz anlıyorsunuz tebrikler oğuzhan bu takımın incisidir !
Kalinic, Milan'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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