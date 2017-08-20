Roma galibiyetle başladı
İtalya Serie A ilk hafta maçında Roma, deplasmanda Atalanta'yı 1 - 0 mağlup etti. Genç milli futbolcu Cengiz Ünder ise yedek çıktığı karşılaşmada forma şansı bulamadı.
Azzurri d'Italia Stadyumu'nda oynanan mücadelede Roma'ya galibiyeti getiren tek golü 31. dakikada Aleksandar Kolarov kaydetti.
Bu arada Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, yedekler arasında yer alan Cengiz Ünder'e forma şansı vermedi.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:24
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G.Saray'da yüzler gülüyor
Toplam 31
Yorum
**UEFAKUPALI KADIKOEYKUPALI** @haydar sen tinermi cektin, ne kullanyon bizede söyle FERNANDO m.topal olamaz diyor, ulen bizim eski oyuncumuzu bizemi anlatacan,
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G.Saray'da yüzler gülüyor
Toplam 31
Yorum
**UEFAKUPALI KADIKOEYKUPALI** siz bizim rakibimiz degilsiniz,hic bir zaman olamadiniz,bize rakip fenerbahce. siz kimsiniz? sekiztaslilar. mahkeme karariyla sampiyonlar
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Aboubakar coştu
Toplam 1
Yorum
besiktas adam topa vurmayi unutmustu, besiktas sayesinde yeniden futbol oynamayi becerdi, gelecek sezon en az 40 milyon eurodan satar porto
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