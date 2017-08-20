 Roma galibiyetle başladı – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    galibiyetle başladı

    Roma galibiyetle başladı

    İtalya Serie A ilk hafta maçında , deplasmanda Atalanta'yı 1 - 0 mağlup etti. Genç milli futbolcu Cengiz Ünder ise yedek çıktığı karşılaşmada forma şansı bulamadı.

    Azzurri d'Italia Stadyumu'nda oynanan mücadelede 'ya galibiyeti getiren tek golü 31. dakikada Aleksandar Kolarov kaydetti.

    Bu arada Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, yedekler arasında yer alan Cengiz Ünder'e forma şansı vermedi.

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:24
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