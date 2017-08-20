Milan sezona farklı başladı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2017-2018 sezonunun ilk haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, deplasmanda Crotone'u 3-0 yendi.
Crotone kentindeki Ezio Scida Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Maurizio Mariani yönetti.
Karşılaşmaya konuk ekip Milan, hızlı başladı. Kırmızılı-siyahlı takım, 6. dakikada Fildişi Sahilli oyuncusu Franck Kessie'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip, 18. dakikada Patrick Cutrone ile farkı 2'ye çıkardı. Milano temsilcisi, bu golden 5 dakika sonra İspanyol oyuncu Suso ile skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Milan'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Milan 3 puanı 3 golle aldı. Hakan Çalhanoğlu, müsabakada 90 dakika mücadele etti.
Bu sonuçla, Serie A'da şampiyonluk için favoriler arasında gösterilen Milan, ligde yeni sezona galibiyetle başladı.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:39
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Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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