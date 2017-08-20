 Milan sezona farklı başladı – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    sezona farklı başladı

    <a href="/index/milan?id=de8379c7-5949-4956-b693-9bc6a147dc66" class="" rel="tag">Milan</a> sezona farklı başladı

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2017-2018 sezonunun ilk haftasında milli futbolcu 'nun formasını giydiği , deplasmanda Crotone'u 3-0 yendi.

    Crotone kentindeki Ezio Scida Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Maurizio Mariani yönetti.

    Karşılaşmaya konuk ekip , hızlı başladı. Kırmızılı-siyahlı takım, 6. dakikada Fildişi Sahilli oyuncusu Franck Kessie'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

    Konuk ekip, 18. dakikada Patrick Cutrone ile farkı 2'ye çıkardı. Milano temsilcisi, bu golden 5 dakika sonra İspanyol oyuncu Suso ile skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı, 'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    Maçın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Milan 3 puanı 3 golle aldı. , müsabakada 90 dakika mücadele etti.

    Bu sonuçla, Serie A'da şampiyonluk için favoriler arasında gösterilen Milan, ligde yeni sezona galibiyetle başladı.

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:39
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