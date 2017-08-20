Milan deplasmanda farklı kazandı

Comunale Ezio Scida Stadyumu'nda oynanan maçta Milan'a 3 puanı getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Franck Kessie, 18. dakikada Patrick Cutrone ve 23. dakikada Suso kaydetti.



Bu arada ev sahibi ekipten Federico Ceccherini, 3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



ÇALHANOĞLU 90 DAKİKA SAHADA

Milan'da forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakikada sahada kalarak takımının galibiyetine büyük katkı sağladı.