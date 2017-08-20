Milan deplasmanda farklı kazandı
İtalya Serie A 1. hafta mücadelesinde Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı maçta Milan, deplasmanda Crotone'u 3 - 0 mağlup etti.
Comunale Ezio Scida Stadyumu'nda oynanan maçta Milan'a 3 puanı getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Franck Kessie, 18. dakikada Patrick Cutrone ve 23. dakikada Suso kaydetti.
Bu arada ev sahibi ekipten Federico Ceccherini, 3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
ÇALHANOĞLU 90 DAKİKA SAHADA
Milan'da forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakikada sahada kalarak takımının galibiyetine büyük katkı sağladı.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:02
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Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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