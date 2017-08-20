 Milan deplasmanda farklı kazandı – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    deplasmanda farklı kazandı

    Milan deplasmanda farklı kazandı

    İtalya Serie A 1. hafta mücadelesinde 'nun 90 dakika sahada kaldığı maçta , deplasmanda Crotone'u 3 - 0 mağlup etti.

    Comunale Ezio Scida Stadyumu'nda oynanan maçta 'a 3 puanı getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Franck Kessie, 18. dakikada Patrick Cutrone ve 23. dakikada Suso kaydetti.

    Bu arada ev sahibi ekipten Federico Ceccherini, 3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    ÇALHANOĞLU 90 DAKİKA SAHADA
    Milan'da forma giyen Milli futbolcu , ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakikada sahada kalarak takımının galibiyetine büyük katkı sağladı.

    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:02
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