Juventus galibiyetle başladı

Serie A'da son 6 yılın şampiyonu Juventus, yeni sezonun açılış maçında Cagliari ile karşı karşıya geldi.

Allianz Stadı'nda oynanan maçta siyah-beyazlı ekip, 12. dakikada Mario Mandzukic ve 45+1. dakikada Paulo Dybala'nın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Arjantinli forveti Gonzalo Higuain ile 66. dakikada bir gol daha bulan Juventus, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Cagliari'den Diego Farias'ın 39. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda, Juventus'un deneyimli kalecisi Gianluigi Buffon gole izin vermedi.