 Juventus galibiyetle başladı – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    galibiyetle başladı

    Juventus galibiyetle başladı

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2017-2018 sezonunun açılış maçında son şampiyon , sahasında 'yi 3-0 mağlup etti.

    Serie A'da son 6 yılın şampiyonu , yeni sezonun açılış maçında ile karşı karşıya geldi.

    Allianz Stadı'nda oynanan maçta siyah-beyazlı ekip, 12. dakikada Mario Mandzukic ve 45+1. dakikada Paulo Dybala'nın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

    Arjantinli forveti Gonzalo Higuain ile 66. dakikada bir gol daha bulan Juventus, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

    Öte yandan Cagliari'den Diego Farias'ın 39. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda, Juventus'un deneyimli kalecisi Gianluigi Buffon gole izin vermedi.

    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:43
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