Juventus galibiyetle başladı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2017-2018 sezonunun açılış maçında son şampiyon Juventus, sahasında Cagliari'yi 3-0 mağlup etti.
Serie A'da son 6 yılın şampiyonu Juventus, yeni sezonun açılış maçında Cagliari ile karşı karşıya geldi.
Allianz Stadı'nda oynanan maçta siyah-beyazlı ekip, 12. dakikada Mario Mandzukic ve 45+1. dakikada Paulo Dybala'nın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
Arjantinli forveti Gonzalo Higuain ile 66. dakikada bir gol daha bulan Juventus, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Öte yandan Cagliari'den Diego Farias'ın 39. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda, Juventus'un deneyimli kalecisi Gianluigi Buffon gole izin vermedi.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:43
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Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
Juventus galibiyetle başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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