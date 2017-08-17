 Blaise Matuidi Juve’de – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Juve’de

    Blaise Matuidi Juve’de
    Juventus, PSG'nin orta saha oyuncusu Blaise Matuidi'yi kadrosuna kattı. Bitmek bilmeyen enerjisi ile tanınan Fransız futbolcu 3 yıllık imza attı. Juve daha önce Bernardeschi, De Sciglio, Douglas Costa ve Szczesny'i reklerine bağlamıştı.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Blaise Matuidi Juve’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.