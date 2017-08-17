Blaise Matuidi Juve’de

Juventus, PSG'nin orta saha oyuncusu Blaise Matuidi'yi kadrosuna kattı. Bitmek bilmeyen enerjisi ile tanınan Fransız futbolcu 3 yıllık imza attı. Juve daha önce Bernardeschi, De Sciglio, Douglas Costa ve Szczesny'i reklerine bağlamıştı.