 Simeone'nin oğlu Fiorentina'da – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Simeone'nin oğlu 'da

    Simeone'nin oğlu Fiorentina'da

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden , Arjantinli teknik adam 'nin oğlu 'yi kadrosuna kattı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Genoa takımından transfer edilen 22 yaşındaki golcü oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Altyapısından yetiştiği Arjantin temsilcisi River Plate ile Banfield'da da forma giyen Simeone, geride kalan sezonda Genoa ile çıktığı 36 maçta 13 gol kaydetti.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:54
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