Simeone'nin oğlu Fiorentina'da

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Genoa takımından transfer edilen 22 yaşındaki golcü oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Altyapısından yetiştiği Arjantin temsilcisi River Plate ile Banfield'da da forma giyen Simeone, geride kalan sezonda Genoa ile çıktığı 36 maçta 13 gol kaydetti.