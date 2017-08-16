Simeone'nin oğlu Fiorentina'da
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina, Arjantinli teknik adam Diego Simeone'nin oğlu Giovanni Simeone'yi kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Genoa takımından transfer edilen 22 yaşındaki golcü oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Altyapısından yetiştiği Arjantin temsilcisi River Plate ile Banfield'da da forma giyen Simeone, geride kalan sezonda Genoa ile çıktığı 36 maçta 13 gol kaydetti.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:54
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