Arda Turan'a sürpriz talip
Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'ın takıma geri döndürmek için girişimlerde bulunduğu Arda Turan için Inter'in de devreye girdiği öne sürüldü.
Çizme basınında yer alan haberde; Milano temsilcisinin teknik direktörü Spaletti'nin kanatlarda alternatif futbolcu istediği ve Arda Turan'ı transfer listesine aldığı belirtildi.
Barcelona'nın Real Madrid ile oynadığı Süper Kupa Finali'nin kadrosunda da yer almayan 30 yaşındaki futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:24
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
Arda Turan'a sürpriz talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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