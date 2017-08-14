 Arda Turan'a sürpriz talip – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Arda Turan'a sürpriz talip

    Arda Turan'a sürpriz talip

    Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Galatasaray'ın takıma geri döndürmek için girişimlerde bulunduğu Arda Turan için Inter'in de devreye girdiği öne sürüldü.

    Çizme basınında yer alan haberde; Milano temsilcisinin teknik direktörü Spaletti'nin kanatlarda alternatif futbolcu istediği ve Arda Turan'ı transfer listesine aldığı belirtildi.

    Barcelona'nın Real Madrid ile oynadığı Süper Kupa Finali'nin kadrosunda da yer almayan 30 yaşındaki futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:24
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