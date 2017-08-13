 İtalya Süper Kupa, Lazio'nun – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    İtalya Süper Kupa, 'nun

    İtalya Süper Kupa, Lazio'nun

    İtalya Süper Kupa maçında , 'u 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

    Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada, geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu ile kupa finalisti mücadele etti.

    Lazio, 32. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    İkinci devrede bir kez daha sahne alan Immobile, 54. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Rakibine Paulo Dybala'nın 85. dakikada frikik ve 90+1. dakikada penaltıdan attığı gollerle karşılık veren Juventus, durumu 2-2'ye taşıdı.

    Karşılaşmanın 90+3. dakikasında rakip fileleri havalandıran Alessandro Murgia, Lazio'ya 3-2'lik galibiyeti getirdi.

    Bu sonuçla Lazio, 7. kez mücadele ettiği İtalya Süper Kupa'yı 1998, 2000 ve 2009'un ardından 4. defa müzesine götürdü.

    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:46
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