İtalya Süper Kupa, Lazio'nun
İtalya Süper Kupa maçında Lazio, Juventus'u 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada, geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Juventus ile kupa finalisti Lazio mücadele etti.
Lazio, 32. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci devrede bir kez daha sahne alan Immobile, 54. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Rakibine Paulo Dybala'nın 85. dakikada frikik ve 90+1. dakikada penaltıdan attığı gollerle karşılık veren Juventus, durumu 2-2'ye taşıdı.
Karşılaşmanın 90+3. dakikasında rakip fileleri havalandıran Alessandro Murgia, Lazio'ya 3-2'lik galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Lazio, 7. kez mücadele ettiği İtalya Süper Kupa'yı 1998, 2000 ve 2009'un ardından 4. defa müzesine götürdü.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:46
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Bombardıman!
Toplam 10
Yorum
ASLANLI siz bjk olarak dört sezondur hep oyunun içendesiniz tff ile ortaksınız dünyada tff başkanına borçlu klüp varmı sizden başka para için kollan
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Marcelo'dan destek mesajı
Toplam 3
Yorum
bjk smokie :D helal sana kara oğlan :D :D :D adamsın :D
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Sabri'den G.Saray'a sert sözler
Toplam 26
Yorum
Özgür Son 6-7 sene gs da olmaman gerekirdi orta açmasını bilmiyorsun şut çekmedini bilmiyorsun defansıda bilmiyorsun ne işin vardı gs da
İtalya Süper Kupa, Lazio'nun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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