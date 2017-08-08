 Inter, Emre Mor'u bitirdi – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Inter, Emre Mor'u bitirdi

    Inter, Emre Mor'u bitirdi

    Borussia Dortmund'da forma giyen 20 yaşındaki milli yıldız Emre Mor'un transferi için Alman ekibi, Inter'le her konuda anlaşmaya vardı.

    Geçtiğimiz hafta Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, yıldız futbolcunun Inter'e transfer olacağını açıklamıştı.

    İtalyan ekibi ve B. Dortmund arasında yapılan görüşmeler sırasında bazı pürüzler ortaya çıkınca transfer gecikmiş, Inter'in geri adım atabileceği ihtimali ortaya çıkmıştı.

    Fakat bu sabah İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport yayınladığı haberde Inter'in Emre Mor'u 2 sezonluğuna kiralama konusunda Borussia Dortmund'la anlaştığı, bütün pürüzlerin ortadan kaldırıldığı ve resmi anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanacağını yazdı.

    Inter'de iki sezon kiralık oynayacak olan Emre Mor'un sözleşmesine 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da eklendiği öğrenildi.

    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:05
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