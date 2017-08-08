Inter, Emre Mor'u bitirdi
Borussia Dortmund'da forma giyen 20 yaşındaki milli yıldız Emre Mor'un transferi için Alman ekibi, Inter'le her konuda anlaşmaya vardı.
Geçtiğimiz hafta Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, yıldız futbolcunun Inter'e transfer olacağını açıklamıştı.
İtalyan ekibi ve B. Dortmund arasında yapılan görüşmeler sırasında bazı pürüzler ortaya çıkınca transfer gecikmiş, Inter'in geri adım atabileceği ihtimali ortaya çıkmıştı.
Fakat bu sabah İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport yayınladığı haberde Inter'in Emre Mor'u 2 sezonluğuna kiralama konusunda Borussia Dortmund'la anlaştığı, bütün pürüzlerin ortadan kaldırıldığı ve resmi anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanacağını yazdı.
Inter'de iki sezon kiralık oynayacak olan Emre Mor'un sözleşmesine 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da eklendiği öğrenildi.
- 08 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 12:05
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Sinan Benfica’da
Toplam 8
Yorum
TRFTR GS YE GELDİKLERİNDE DÜNYANIN PARASINI İSTERLER , GİTTİĞİ TAKIMA BAK SANKİ REAL MADRİD 3 KURUŞA TAMAM DERLER NASIL BİR KAFA YA BIRAKIN GİTSİN
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Kocaman, Hasan Ali kararını verdi
Toplam 25
Yorum
Aslan BURASI YANGIN YERI !!
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Ndiaye 10’a doğru
Toplam 28
Yorum
celal bu benım kendı tercıhım degılkı cıkacak 11 bu begensenızde begenmesenız de
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