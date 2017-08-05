Emre Mor, Inter'le anlaştı
Adı Fenerbahçe ile anılan Emre Mor, İtalya Serie A ekiplerinden Inter ile anlaşma sağladı
Perisic ve Candreva'nın yerlerini gelecek için sağlama almak isteyen siyah-mavililer, Borussia Dortmund ile yapılacak görüşmeleri çabuk sonlandırmak ve transferi kolay yoldan halletmek için Emre'nin Menajeri Muzzi Özcan ile doğrudan iletişime geçti.
EMRE MOR'UN MENAJERİ INTER'LE EL SIKIŞTI
Sky Italia'nın haberine göre; menajer Muzzi Özcan akşam saatlerinde Inter kulüp binasına gitti. Emre Mor'un menajeri ile bir araya gelen Inter yönetimi transferde büyük mesafe kat etti. Oyuncu kanadını ikna eden İtalyan ekibin Dortmund ile pazarlıklara başladığı kaydedildi.
Almanlar, 20-22 Milyon Avro bonservis bedelinde diretirken İnter rakamı biraz daha aşağıya çekmek istiyor. Emre Mor ile anlaşmaya varan Inter, Dortmund'a 10M euro satın alma opsiyonu içeren, 2M euroluk kiralama teklifinde bulundu. Inter'in bu hamlesiyle birlikte Roma ve Fiorentina ikinci plana düştü.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:33
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
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Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
Emre Mor, Inter'le anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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