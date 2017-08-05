 Emre Mor, Inter'le anlaştı – Fotomaç – 05 Ağustos 2017
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    05 Ağustos 2017, Cumartesi
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    , Inter'le anlaştı

    Emre Mor, Inter'le anlaştı

    Adı Fenerbahçe ile anılan , İtalya Serie A ekiplerinden Inter ile anlaşma sağladı

    Perisic ve Candreva'nın yerlerini gelecek için sağlama almak isteyen siyah-mavililer, Borussia Dortmund ile yapılacak görüşmeleri çabuk sonlandırmak ve transferi kolay yoldan halletmek için Emre'nin Menajeri ile doğrudan iletişime geçti.

    EMRE MOR'UN MENAJERİ INTER'LE EL SIKIŞTI
    Sky Italia'nın haberine göre; menajer Muzzi Özcan akşam saatlerinde Inter kulüp binasına gitti. 'un menajeri ile bir araya gelen Inter yönetimi transferde büyük mesafe kat etti. Oyuncu kanadını ikna eden İtalyan ekibin Dortmund ile pazarlıklara başladığı kaydedildi.



    Almanlar, 20-22 Milyon Avro bonservis bedelinde diretirken İnter rakamı biraz daha aşağıya çekmek istiyor. Emre Mor ile anlaşmaya varan Inter, Dortmund'a 10M euro satın alma opsiyonu içeren, 2M euroluk kiralama teklifinde bulundu. Inter'in bu hamlesiyle birlikte Roma ve Fiorentina ikinci plana düştü.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:33
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