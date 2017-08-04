Emre Mor Inter'le anlaştı

Perisic ve Candreva'nın yerlerini gelecek için sağlama almak isteyen siyah-mavililer, Borussia Dortmund ile yapılacak görüşmeleri çabuk sonlandırmak ve transferi kolay yoldan halletmek için Emre'nin Menajeri Muzzi Özcan ile doğrudan iletişime geçti.



EMRE MOR'UN MENAJERİ INTER'LE EL SIKIŞTI

Sky Italia'nın haberine göre; menajer Muzzi Özcan akşam saatlerinde Inter kulüp binasına gitti. Emre Mor'un menajeri ile bir araya gelen Inter yönetimi transferde büyük mesafe kat etti. Oyuncu kanadını ikna eden İtalyan ekibin Dortmund ile pazarlıklara başladığı kaydedildi.





Almanlar, 20-22 Milyon Avro bonservis bedelinde diretirken İnter rakamı biraz daha aşağıya çekmek istiyor. Emre Mor ile anlaşmaya varan Inter, Dortmund'a 10M euro satın alma opsiyonu içeren, 2M euroluk kiralama teklifinde bulundu. Inter'in bu hamlesiyle birlikte Roma ve Fiorentina ikinci plana düştü.