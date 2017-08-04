Emre Mor Inter'le anlaştı
Adı Fenerbahçe ile anılan Emre Mor, İtalya Serie A ekiplerinden Inter ile anlaşma sağladı
Perisic ve Candreva'nın yerlerini gelecek için sağlama almak isteyen siyah-mavililer, Borussia Dortmund ile yapılacak görüşmeleri çabuk sonlandırmak ve transferi kolay yoldan halletmek için Emre'nin Menajeri Muzzi Özcan ile doğrudan iletişime geçti.
EMRE MOR'UN MENAJERİ INTER'LE EL SIKIŞTI
Sky Italia'nın haberine göre; menajer Muzzi Özcan akşam saatlerinde Inter kulüp binasına gitti. Emre Mor'un menajeri ile bir araya gelen Inter yönetimi transferde büyük mesafe kat etti. Oyuncu kanadını ikna eden İtalyan ekibin Dortmund ile pazarlıklara başladığı kaydedildi.
Almanlar, 20-22 Milyon Avro bonservis bedelinde diretirken İnter rakamı biraz daha aşağıya çekmek istiyor. Emre Mor ile anlaşmaya varan Inter, Dortmund'a 10M euro satın alma opsiyonu içeren, 2M euroluk kiralama teklifinde bulundu. Inter'in bu hamlesiyle birlikte Roma ve Fiorentina ikinci plana düştü.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:25
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F.Bahçe'nin rakibi belli oldu
Toplam 48
Yorum
çok komik normalde o takımları bilmeyip bjk sayesinde öğrendiysen,futbolu hiç bilmeden takip etmişsin.bjk ye çok şey borçlusun.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 28
Yorum
faruk süren susmalı kardeşim sen değilmisin 2000 yılında görevi bırakan. bak aziz 20 yıldır görev yapıyor. hem kaçıyorsunuz hem konuşuyorsunuz ayıptır bu
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Beşiktaş'tan iki yıldıza servet!
Toplam 42
Yorum
Bjk Nİye euro olarak değilde milyon olarak hesaplıyorsunuz :) Gsnin Fbnin harcadığı bunun 4 katı ayrıca biz şampiyonlar liginde oynayacağız :)
Emre Mor Inter'le anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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