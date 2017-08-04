"Bizim Cengiz'imiz var"
Monchi: "Kulübün geleceği için önemli bir oyuncu"
Monchi lakaplı Roma Sportif Direktörü Ramon Rodriguez Verdejo ise Cengiz'in önemli İngiliz kulüpleri tarafından istendiğinin altını çizerek, Roma'yı tercih etmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Monchi, "Cengiz kulübün geleceği için önemli bir oyuncu" diye konuştu.
"Roma, Emre Mor'u transfer etmeyi düşünmüyor"
Monchi, bir dönem Emre Mor ile ilgilendiklerini ve çok yetenekli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Emre'nin enteresan bir oyuncu olduğu kesin, ama Roma onunla özel olarak ilgilenmiyor. Bizim zaten bir Türk'ümüz; Cengiz var ve bundan dolayı mutluyuz" sözlerini sarf etti.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:14
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F.Bahçe'nin rakibi belli oldu
Toplam 48
Yorum
çok komik normalde o takımları bilmeyip bjk sayesinde öğrendiysen,futbolu hiç bilmeden takip etmişsin.bjk ye çok şey borçlusun.
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G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 28
Yorum
faruk süren susmalı kardeşim sen değilmisin 2000 yılında görevi bırakan. bak aziz 20 yıldır görev yapıyor. hem kaçıyorsunuz hem konuşuyorsunuz ayıptır bu
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Beşiktaş'tan iki yıldıza servet!
Toplam 42
Yorum
Bjk Nİye euro olarak değilde milyon olarak hesaplıyorsunuz :) Gsnin Fbnin harcadığı bunun 4 katı ayrıca biz şampiyonlar liginde oynayacağız :)
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