 "Bizim Cengiz'imiz var" – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    "Bizim Cengiz'imiz var"

    "Bizim Cengiz'imiz var"
    AS Roma Kulübü Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı milli oyuncu Cenzgiz Ünder için kulübün Trigoria tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

    Monchi: "Kulübün geleceği için önemli bir oyuncu"
    lakaplı Roma Sportif Direktörü Ramon Rodriguez Verdejo ise Cengiz'in önemli İngiliz kulüpleri tarafından istendiğinin altını çizerek, Roma'yı tercih etmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Monchi, "Cengiz kulübün geleceği için önemli bir oyuncu" diye konuştu.

    "Roma, Emre Mor'u transfer etmeyi düşünmüyor"
    Monchi, bir dönem ile ilgilendiklerini ve çok yetenekli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Emre'nin enteresan bir oyuncu olduğu kesin, ama Roma onunla özel olarak ilgilenmiyor. Bizim zaten bir Türk'ümüz; Cengiz var ve bundan dolayı mutluyuz" sözlerini sarf etti.
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:14
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