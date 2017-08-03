 Totti’nin forması uzaya – Fotomaç – 03 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Totti’nin forması uzaya

    Totti’nin forması uzaya
    'nın yaşayan efsanesi 'ye büyük jest. İtalyan kulübü, geçen sezon sonunda futbola veda eden unutulmaz oyuncusunun anısını yaşatmak için 28 Mayıs'taki Genoa maçında giydiği 10 numaralı formasını uzaya gönderdi. Formayı taşıyan 'Vega' isimli roketin Fransız Guayanası'ndan uzaya fırlatıldığı belirtildi. Totti, 25 sezon forma giydiği Roma'da yönetici olarak görev yapacak.
    1. 03 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Totti’nin forması uzaya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.