Inter, Vecino'yu transfer etti
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, Fiorentina'dan Uruguaylı orta saha oyuncusu Matias Vecino'yu renklerine bağladı.
Inter Kulübünden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 25 yaşındaki Vecino ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
İtalya basınında yer alan haberlerde, Inter'in Vecino'nun transferi için Fiorentina'ya 24 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödediği öne sürüldü.
Vecino, geçen sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 40 maçta 4 gol attı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:30
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Perez hazır
Toplam 10
Yorum
zafer wilerd bony,bas dost ,mario balotelli,diafra sakho,feder smolov yada tlucas eodorçzyk alınmalı yada kiralanmalı.bunlar joker forvet.
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Perez hazır
Toplam 10
Yorum
Ali Onur Hiçbirşey çıkmaz bundan, sonu Guiza gibi olur, Fenere yırtıcı forvet lazım Falcao tarzında
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Galatasaray'dan resmi açıklama
Toplam 8
Yorum
Gsli Fikret orman mı değerlendirecek?C.B. olmasa o stadı kaybediyordu haberin yok herhalde?
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