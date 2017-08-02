 Forması uzaya gönderildi – Fotomaç – 02 Ağustos 2017
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    02 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Forması uzaya gönderildi

    Forması uzaya gönderildi

    İtalya Serie A takımlarından Roma'nın efsane ismi Totti'nin forması uzaya gönderildi.

    Roma'nın efsane ismi Francesco Totti'nin son maçında giydiği forma uzaya gönderildi. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, yıldız ismin anısını yaşatmak için 28 Mayıs'ta Genoa'ya karşı oynadığı ve jübilesini yaptığı karşılaşmada giydiği formanın uzaya gönderildiği duyuruldu. Formayı taşıyan "Vega" isimli roketin, Fransız Guyanası'ndan uzaya fırlatıldığı ifade edildi.

    25 sezon boyunca Roma'ya futbolcu olarak hizmet eden Totti, kariyerine yönetici olarak devam ediyor.

    1. 02 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:09
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