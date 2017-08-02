Forması uzaya gönderildi
İtalya Serie A takımlarından Roma'nın efsane ismi Totti'nin forması uzaya gönderildi.
25 sezon boyunca Roma'ya futbolcu olarak hizmet eden Totti, kariyerine yönetici olarak devam ediyor.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:09
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Perez hazır
Toplam 10
Yorum
zafer wilerd bony,bas dost ,mario balotelli,diafra sakho,feder smolov yada tlucas eodorçzyk alınmalı yada kiralanmalı.bunlar joker forvet.
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Perez hazır
Toplam 10
Yorum
Ali Onur Hiçbirşey çıkmaz bundan, sonu Guiza gibi olur, Fenere yırtıcı forvet lazım Falcao tarzında
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Galatasaray'dan resmi açıklama
Toplam 8
Yorum
Gsli Fikret orman mı değerlendirecek?C.B. olmasa o stadı kaybediyordu haberin yok herhalde?
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