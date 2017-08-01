 Jose Sosa'da son dakika – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    'da son dakika

    Jose Sosa'da son dakika

    Milan’ın kadroda düşenmediği oyunculardan Bacca, Gabriel Paletta ve bugün gerçekleştirilen idmana katılmadı.

    İtalya'da yeni sezon hazırlıklarını devam eden Milan'da, bugün San Siro'da gerçekleştirilen idmana katılmadı.

    Arjantinli yıldız için Trabzonspor, Antalyaspor ve Beşiktaş'ın devrede.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:25
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