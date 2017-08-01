Jose Sosa'da son dakika
Milan’ın kadroda düşenmediği oyunculardan Bacca, Gabriel Paletta ve Jose Sosa bugün gerçekleştirilen idmana katılmadı.
İtalya'da yeni sezon hazırlıklarını devam eden Milan'da, bugün San Siro'da gerçekleştirilen idmana Jose Sosa katılmadı.
Arjantinli yıldız için Trabzonspor, Antalyaspor ve Beşiktaş'ın devrede.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 19:25
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 9
Yorum
Düsseldorf'lu Milli takıma TD ararken, bir bakmışıkki TFF' na yeni başkan seçiliyor ! Zira bu kadar gündemde olmak , hayra alamet degil !
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 7
Yorum
idris türkiyenin tartşmasıs en iyi teknik direktörüne bu yapılanlar çekememezlik ve saygısızlıktır
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İsviçre’den Konate iddiası
Toplam 7
Yorum
4elements konate dogru secimmi tartisilir ve hatta baska bi forvet sart cünkü ereni görme sansimiz oldu eren asla galatasarayin golcüsü olamaz acil gönderilmelie ve yerine daha kaliteli biri alinmali.
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