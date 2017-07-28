Crespo, Parma'nın ikinci başkanı oldu
Arjantinli eski futbolcu Hernan Crespo, bir dönem formasını giydiği İtalyan ekibi Parma'da başkan yardımcılığı görevine getirildi.
Borçları nedeniyle iki yıl önce iflas ederek amatör kümeye kadar düşen Parma'da, iki ayrı dönemde toplam yedi sezon forma giyen 42 yaşındaki Crespo'nun başkan yardımcılığına getirildiği, kulübün internet sitesinden duyuruldu.
Crespo da sosyal medya hesabından Parma hissedarlarına teşekkür ederek, "Sabır, sevgi ve tevazu ile tarih yazmaya devam edeceğiz. Bir kez daha." ifadelerini kullandı.
1996-2000 yıllarında Parma formasını giyen Crespo, 35,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle dünya rekoru kırmış ve Lazio'ya transfer olmuştu. Inter, Chelsea, Milan gibi Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde mücadele eden Arjantinli futbolcu, 2009 yılında yeniden Parma'ya dönmüş ve 37 yaşında kariyerini bu kulüpte noktalamıştı.
1990'lı yıllarda İtalyan futbolunun başarılı takımlarından biri olan ve o dönem müzesine 1 Kupa Galipleri Kupası, 2 UEFA Kupası, bir Süper Kupa, 3 İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası götüren Parma, gelecek sezon İtalya İkinci Futbol Ligi'nde (Serie B) mücadele edecek.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:00
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Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
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Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
Toplam 7
Yorum
brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
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Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
Yorum
Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
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