Serie A'da yeni sezon fikstürü belli oldu

İtalya Lig Birliği'nin (Lega A) Milano'daki merkezinde kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılan fikstür çekiminde, ligin başlama, devre arası ve bitiş tarihleri ile takımların maçlarını oynayacağı program belirlendi. Ligde bu sezonun önceki sezonlara göre en önemli farkı, Hristiyan aleminin kutladığı Noel ve sonrasında, maçların devam etmesi olarak dikkati çekiyor.

Serie A'da, 19-20 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak 2017-2018 sezonunun ilk yarısı, 30 Aralık'taki 19. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Ligde sezonun ikinci yarısı, 6 Ocak 2018'de yapılacak 20. hafta maçlarıyla başlayacak.

38 haftalık lig maratonu, 20 Mayıs 2018'de oynanacak son hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.



HAKAN İLE CENGİZ 7. HAFTADA KARŞILAŞACAK

Uzun yıllar sonra ilk kez 2 Türk futbolcunun aynı anda top koşturacağı sezonda, Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan ile Cengiz Ünder'in takımı Roma, yeni sezona deplasmanda "merhaba" diyecek. Milan, ligin ilk haftasında geçen sene kıl payı kümede kalan Crotone'ye, Roma ise Atalanta'ya konuk olacak.

Mili futbolcuların takımları Milan ile Roma, ligin 7. haftasında (1 Ekim) Milano'da kozlarını paylaşacak. Ligin ikinci yarısında ise Cengizli Roma, Hakanlı Milan'ı 26. haftada (25 Şubat 2018) başkentte ağırlayacak.



DERBİ HAFTALARI

Fikstür çekimiyle Serie A'da bu sezon derbi ve büyük maçların da tarihi netleşti.

Ligde ilk derbi 6. haftada Torino kentinde, Juventus ile Torino arasında oynanacak. Serie A'nın sonucu en çok merak edilen derbisi, Inter-Milan maçı ise 8. haftada yapılacak. Roma ile Lazio arasındaki başkent derbisi ise 13. haftada oynanacak.

Ülkede "İtalya derbisi" olarak anılan Juventus ile Inter arasındaki müsabaka ise 16. haftada yapılacak. Bir diğer büyük karşılaşma olarak kabul edilen Milan-Juventus mücadelesi ise 11. haftada.



PERDEYİ SON ŞAMPİYON JUVENTUS AÇACAK

Serie A'da son şampiyon unvanıyla Juventus, yeni sezonun açılışını yapacak. Son 6 senedir lig şampiyonluğunu kimseye bırakmayarak rekor kıran siyah-beyazlılar, evinde Cagliari ile karşılaşacak.

Serie A'da ilk hafta maç programı şöyle:

Juventus-Cagliari, Hellas Verona-Napoli, Atalanta-Roma, Bologna-Torino, Crotone-Milan, Inter-Fiorentina, Lazio-Spal, Sampdoria-Benevento, Sassuolo-Genoa, Udinese-Chievo Verona.