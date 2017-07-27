Nainggolan, Roma ile sözleşme yeniledi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ın sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki Nainggolan'ın 2020 yazında bitecek kontratı, 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.
Belçika Milli Takımı formasını 29 kez giyen Nainggolan, 2014'ün Ocak ayından beri oynadığı Roma'da 161 maça çıktı ve 27 gol, 18 asist üretti.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:42
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''Hayalim 4. yıldız''
Toplam 47
Yorum
FB Video uygulaması olmazsa bu TFF kurullar, MHK Hakemleri ile kesin 36 yaşında 4. yıldızı takar.
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Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 7
Yorum
FUTBOL USA GS'YA U OYUNCULARI GETIREN MENAJERLER KIMLER , DURSUN VE KARDESLERININ SON IKI SENEDEKI MAL VARLIGI YUKSELMESI NEDENDIR?YENI OTEL DIKTI
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Kartal’ın keyfi yerinde yine maşallah!
Toplam 2
Yorum
offff kendi kalenemi
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