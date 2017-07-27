Nainggolan, Roma ile sözleşme yeniledi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki Nainggolan'ın 2020 yazında bitecek kontratı, 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

Belçika Milli Takımı formasını 29 kez giyen Nainggolan, 2014'ün Ocak ayından beri oynadığı Roma'da 161 maça çıktı ve 27 gol, 18 asist üretti.