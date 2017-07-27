 Nainggolan, Roma ile sözleşme yeniledi – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    , ile sözleşme yeniledi

    Nainggolan, Roma ile sözleşme yeniledi

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından , Belçikalı orta saha oyuncusu Radja 'ın sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki 'ın 2020 yazında bitecek kontratı, 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

    Belçika Milli Takımı formasını 29 kez giyen Nainggolan, 2014'ün Ocak ayından beri oynadığı 'da 161 maça çıktı ve 27 gol, 18 asist üretti.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:42
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