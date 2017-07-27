AC Milan'dan Diego Costa açıklaması
AC Milan, Chelsea'nin forveti Diego Costa'nın transferi için görüşmelere başladı
İtalyan kulübünün başkanı Marco Fassone, Diego Costa transferi için önemli bir adım attı. Antonio Conte tarafından kadro dışı bırakılan İspanyol forvet için Jorge Mendes'le bir araya gelen Fassone, transfer görüşmesi yapıldığını doğruladı.
Fassone yaptığı açıklamada: "Jorge Mendes'i görmeye gittik. Onunla konuşabileceğimiz çok şey var. Diğer takımların oyuncuları hakkında konuşmaktan kaçınmayı tercih ederim ama Diego Costa harika bir oyuncu." dedi.
AC Milan transfer dönemimde daha önce Leonardo Bonucci, Andre Silva, Andrea Conti, Hakan Çalhanoğlu, Ricardo Rodriguez, Lucas Biglia, Mateo Musacchio ve Frank Kessie gibi önemli futbolcuları kadrosuna katmıştı.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:12
-
''Hayalim 4. yıldız''
Toplam 47
Yorum
FB Video uygulaması olmazsa bu TFF kurullar, MHK Hakemleri ile kesin 36 yaşında 4. yıldızı takar.
-
Galatasaray, Manchester City'le anlaştı
Toplam 7
Yorum
FUTBOL USA GS'YA U OYUNCULARI GETIREN MENAJERLER KIMLER , DURSUN VE KARDESLERININ SON IKI SENEDEKI MAL VARLIGI YUKSELMESI NEDENDIR?YENI OTEL DIKTI
-
Kartal’ın keyfi yerinde yine maşallah!
Toplam 2
Yorum
offff kendi kalenemi
AC Milan'dan Diego Costa açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.