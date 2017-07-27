 AC Milan'dan Diego Costa açıklaması – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    AC Milan'dan açıklaması

    AC Milan'dan <a href="/index/diego-costa?id=5179ff11-ee3f-4eae-aa91-94f947858b29" class="" rel="tag">Diego Costa</a> açıklaması

    AC Milan, Chelsea'nin forveti 'nın transferi için görüşmelere başladı

    İtalyan kulübünün başkanı Marco Fassone, transferi için önemli bir adım attı. Antonio Conte tarafından kadro dışı bırakılan İspanyol forvet için Jorge Mendes'le bir araya gelen Fassone, transfer görüşmesi yapıldığını doğruladı.

    Fassone yaptığı açıklamada: "Jorge Mendes'i görmeye gittik. Onunla konuşabileceğimiz çok şey var. Diğer takımların oyuncuları hakkında konuşmaktan kaçınmayı tercih ederim ama harika bir oyuncu." dedi.

    AC Milan transfer dönemimde daha önce Leonardo Bonucci, Andre Silva, Andrea Conti, Hakan Çalhanoğlu, Ricardo Rodriguez, Lucas Biglia, Mateo Musacchio ve Frank Kessie gibi önemli futbolcuları kadrosuna katmıştı.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:12
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