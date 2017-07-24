Juventus bir transferi daha açıkladı
Siyah-beyazlılar, uzun süredir görüştükleri genç oyuncuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.
Juventus, Fiorentina'nın genç yıldızı Federico Bernardeschi'yi 40 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken, gelecekteki olası satışından maksimum 5 milyon euro olmak üzere yüzde 10'luk bir payın da Fiorentina'ya ödeneceği belirtildi.
Bernardeschi, geçen sezon Fiorentina formasıyle Serie A'da çıktığı 32 maçta 11 gol ve 4 asiste oynadı.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:28
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 89
Yorum
I.D.34 Ne yönden daha degerli ?Ben Etoo yu begeniyorum yasina rahmen v.persie den cok daha faydali olacaktir bundan FB liler emin olsun.
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 89
Yorum
BilginD Buraya yazıyorum Etoo hırslı adam - zorlayacak ve kısa sürede bir sakatlık geçirip aylarca oynayamayacak
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'Kurtar bizi Baba!'
Toplam 40
Yorum
Hagi Albayrak gelirse terimi getirir o yüzden GELMESİN
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