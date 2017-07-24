Juventus bir transferi daha açıkladı

Juventus, Fiorentina'nın genç yıldızı Federico Bernardeschi'yi 40 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken, gelecekteki olası satışından maksimum 5 milyon euro olmak üzere yüzde 10'luk bir payın da Fiorentina'ya ödeneceği belirtildi.

Bernardeschi, geçen sezon Fiorentina formasıyle Serie A'da çıktığı 32 maçta 11 gol ve 4 asiste oynadı.