 Juventus bir transferi daha açıkladı – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    bir transferi daha açıkladı

    Juventus bir transferi daha açıkladı

    Siyah-beyazlılar, uzun süredir görüştükleri genç oyuncuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.

    , Fiorentina'nın genç yıldızı Federico 'yi 40 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

    Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken, gelecekteki olası satışından maksimum 5 milyon euro olmak üzere yüzde 10'luk bir payın da Fiorentina'ya ödeneceği belirtildi.

    Bernardeschi, geçen sezon Fiorentina formasıyle Serie A'da çıktığı 32 maçta 11 gol ve 4 asiste oynadı.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:28
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