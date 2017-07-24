 Cassano özür diledi ve bıraktı – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    özür diledi ve bıraktı

    Cassano özür diledi ve bıraktı

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Hellas Verona ile 10 Temmuz'da sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Antonio , aktif kariyerini sonlandırdı.

    İki hafta önce Verona ile anlaşan İtalyan futbolcu , aktif kariyerini noktalama kararı aldı

    Cassano, eşi Carolina Marcialis'in "chriscarol99" isimli Twitter hesabında yayımlanan açıklamasında, "Artık futbol oynamayacağım. Başkan, teknik direktör, oyuncular başta olmak üzere Hellas Verona Kulübündeki herkesten özür diliyorum. 35 yaşımdayım. Bundan sonra önceliğim eşim ve çocuklarım." ifadelerine yer verdi.

    Geçen sezonun ortasında Sampdoria'dan ayrıldıktan sonra 10 Temmuz'da Hellas Verona ile anlaşan İtalyan futbolcu, 18 Temmuz'da aldığı emeklilik kararından aynı gün vazgeçmişti.

    Ülkesinde Bari, Roma, Milan, Inter, Parma, Sampdoria ve İspanya'da Real Madrid formaları giyen Cassano, İtalya Milli Takımı'nda görev yaptığı 39 maçta 10 gol attı.



    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cassano özür diledi ve bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.