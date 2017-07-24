Cassano özür diledi ve bıraktı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Hellas Verona ile 10 Temmuz'da sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Antonio Cassano, aktif kariyerini sonlandırdı.
Cassano, eşi Carolina Marcialis'in "chriscarol99" isimli Twitter hesabında yayımlanan açıklamasında, "Artık futbol oynamayacağım. Başkan, teknik direktör, oyuncular başta olmak üzere Hellas Verona Kulübündeki herkesten özür diliyorum. 35 yaşımdayım. Bundan sonra önceliğim eşim ve çocuklarım." ifadelerine yer verdi.
Geçen sezonun ortasında Sampdoria'dan ayrıldıktan sonra 10 Temmuz'da Hellas Verona ile anlaşan İtalyan futbolcu, 18 Temmuz'da aldığı emeklilik kararından aynı gün vazgeçmişti.
Ülkesinde Bari, Roma, Milan, Inter, Parma, Sampdoria ve İspanya'da Real Madrid formaları giyen Cassano, İtalya Milli Takımı'nda görev yaptığı 39 maçta 10 gol attı.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:07
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 89
Yorum
I.D.34 Ne yönden daha degerli ?Ben Etoo yu begeniyorum yasina rahmen v.persie den cok daha faydali olacaktir bundan FB liler emin olsun.
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 89
Yorum
BilginD Buraya yazıyorum Etoo hırslı adam - zorlayacak ve kısa sürede bir sakatlık geçirip aylarca oynayamayacak
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'Kurtar bizi Baba!'
Toplam 40
Yorum
Hagi Albayrak gelirse terimi getirir o yüzden GELMESİN
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