 Roma, Kolarov'u transfer etti – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Roma, Kolarov'u transfer etti

    Roma, Kolarov'u transfer etti

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov'u 5 milyon avro bonservis bedeliyle 3 yıllığına renklerine bağladı.

    Roma Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuyla 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Sözleşme sonrası duygularını aktaran sol bek, "Burada olmaktan çok mutluyum. Roma'ya yüzde 100'ümü vereceğim. Hedefim her zaman kazanmak." ifadelerini kullandı.

    2010'da Lazio'dan Manchester City'ye transfer olan Kolarov, geçen sezon Manchester ekibiyle 40 resmi maçta forma giydi.

    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:46
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