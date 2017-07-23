Roma, Kolarov'u transfer etti

Roma Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuyla 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sözleşme sonrası duygularını aktaran sol bek, "Burada olmaktan çok mutluyum. Roma'ya yüzde 100'ümü vereceğim. Hedefim her zaman kazanmak." ifadelerini kullandı.

2010'da Lazio'dan Manchester City'ye transfer olan Kolarov, geçen sezon Manchester ekibiyle 40 resmi maçta forma giydi.