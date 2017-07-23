Roma, Kolarov'u transfer etti
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov'u 5 milyon avro bonservis bedeliyle 3 yıllığına renklerine bağladı.
Roma Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuyla 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Sözleşme sonrası duygularını aktaran sol bek, "Burada olmaktan çok mutluyum. Roma'ya yüzde 100'ümü vereceğim. Hedefim her zaman kazanmak." ifadelerini kullandı.
2010'da Lazio'dan Manchester City'ye transfer olan Kolarov, geçen sezon Manchester ekibiyle 40 resmi maçta forma giydi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:46
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G.Saray’da tek başına!
Toplam 8
Yorum
Gsli Ülkede savaş çıkar bir daha aday olursa net..
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Badou Ndiaye!
Toplam 10
Yorum
HASAN bu adamın fb olmasınıda isterdim tam bir maestro orta sahada tüm sorunları çözer hem genç hem deneyimli al parlat 2 sene sonra avrupaya 20 milyona satarsın
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Fırtına Györ’e takıldı
Toplam 5
Yorum
bbbbbbbbbbb 2 liğ takımını yenemiyen takımı vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Roma, Kolarov'u transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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