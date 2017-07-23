Hakan attı, Milan dağıttı: 4-0
Bu transfer döneminde İtalyan devi Milan'ın yolunu tutan Hakan Çalhanoğlu, yeni takımının Çin'de Bayern Münih'le oynadığı turnuva maçını boş geçmedi.
Kırmızı-siyahlılar, Alman ekibini 4-0 devirirken milli yıldız mücadelenin 85. dakikasında ceza sahasın dışından müthiş bir şutla maçın son golünü kaydetti.
Bayern Münih, twitter'dan maçın gollerini geçerken Hakan'ın soyadını yanlış yazdı. Daha sonra özür yazısı geçildi.
Bayern Münih, twitter'dan maçın gollerini geçerken Hakan'ın soyadını yanlış yazdı. Daha sonra özür yazısı geçildi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
Hakan attı, Milan dağıttı: 4-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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