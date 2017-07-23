 Hakan attı, Milan dağıttı: 4-0 – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Hakan attı, dağıttı: 4-0

    Hakan attı, Milan dağıttı: 4-0

    Bu transfer döneminde İtalyan devi 'ın yolunu tutan , yeni takımının Çin'de 'le oynadığı turnuva maçını boş geçmedi.

    Kırmızı-siyahlılar, Alman ekibini 4-0 devirirken milli yıldız mücadelenin 85. dakikasında ceza sahasın dışından müthiş bir şutla maçın son golünü kaydetti.



    , twitter'dan maçın gollerini geçerken Hakan'ın soyadını yanlış yazdı. Daha sonra özür yazısı geçildi.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:34
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