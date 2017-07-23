‘En güzel evlilik bile biter’
Juventus'tan Milan'a 42 milyon euro'ya transfer olan Bonucci hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.
7 yıl formasını giydiği siyah-beyazlı takımda başarılı performans gösterdiğini söyleyen tecrübeli savunmacı, "Geçen sezon sonunda zaten kararımı vermiştim. En güzel evlilikler bile bazen sona ererler. Artık Milan için her şeyimi vereceğim" diye konuştu.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:59
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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