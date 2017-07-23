 ‘En güzel evlilik bile biter’ – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    ‘En güzel evlilik bile biter’

    ‘En güzel evlilik bile biter’

    'tan 'a 42 milyon euro'ya transfer olan hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

    7 yıl formasını giydiği siyah-beyazlı takımda başarılı performans gösterdiğini söyleyen tecrübeli savunmacı, "Geçen sezon sonunda zaten kararımı vermiştim. En güzel evlilikler bile bazen sona ererler. Artık için her şeyimi vereceğim" diye konuştu.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:59
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