Juventus’tan defansa takviye
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Juventus, defans oyuncusu Mattia De Sciglio'yu kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Juventus'un Milan'da forma giyen sağ bek oyuncusu De Sciglio'yu 12 milyon avro bedelle transfer ettiği bildirildi. Açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun kendisini 5 yıllığına Juventuslu yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Milan'ın altyapısından yetişen ve 2011'den bu yana A takımda forma giyen De Sciglio, geçen sezon 27 maça çıktı.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:49
-
Emre Mor’a biz de talibiz
Toplam 24
Yorum
team system BESLEME benim FENERBAHÇE için kullandığım Beşiktaşlı taraftarlarında kullanacağını düşünüp bu sayfalarda yer verdiğim terimdir NE İŞ GS'li
-
Cenke hazır degil
Toplam 11
Yorum
gsli sabunmadan bilmem nekadar kar yaptik diye ovunuyordunuz gorecez bu sene
-
Galatasaray'dan Östersunds'a yemek
Toplam 10
Yorum
öğretici GS da seçimler her sene mayıs ayının sonunda lig bitiminde yapılmalı ! böylece dursun gibi bir çapsızın bu kadar uzun süre kalması önlenir !
Juventus’tan defansa takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.