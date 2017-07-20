 Juventus’tan defansa takviye – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’tan defansa takviye

    Juventus’tan defansa takviye

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu , defans oyuncusu Mattia 'yu kadrosuna kattı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'un Milan'da forma giyen sağ bek oyuncusu 'yu 12 milyon avro bedelle transfer ettiği bildirildi. Açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun kendisini 5 yıllığına Juventuslu yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

    Milan'ın altyapısından yetişen ve 2011'den bu yana A takımda forma giyen De Sciglio, geçen sezon 27 maça çıktı.

    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Juventus’tan defansa takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.