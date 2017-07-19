 Cengiz Ünder, ABD yolcusu – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , ABD yolcusu

    Cengiz Ünder, ABD yolcusu

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi 'ya transfer olan , yarın yeni takımının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) hazırlık kampına dahil olacak.

    Edinilen bilgiye göre, takımının kamp yaptığı ABD'ye gidebilmek için pasaportundaki gerekli vize işlemleri tamamlanan 20 yaşındaki milli futbolcu, yarın bu ülkeye gidecek.

    , ABD'nin Detroit kentinde sezon öncesi hazırlık çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın kampına katılacak.

    Hafta başından beri ABD'de bulunan , yarın Detroit'te Fransa'nın Paris Saint-Germain, 26 Temmuz'da New Jersey'de İngiltere'nin Tottenham, 30 Temmuz'da Foxborough kentinde İtalya'nın Juventus takımıyla hazırlık karşılaşması yapacak.

    Roma'nın Medipol Başakşehir'den 15 milyon avro bedelle transfer ettiği genç oyuncu, hafta başında kendisini 5 yıllığına sarı-kırmızılı ekibe bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.


    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:16
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