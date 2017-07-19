Cengiz Ünder, ABD yolcusu
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, yarın yeni takımının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) hazırlık kampına dahil olacak.
Edinilen bilgiye göre, takımının kamp yaptığı ABD'ye gidebilmek için pasaportundaki gerekli vize işlemleri tamamlanan 20 yaşındaki milli futbolcu, yarın bu ülkeye gidecek.
Cengiz Ünder, ABD'nin Detroit kentinde sezon öncesi hazırlık çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın kampına katılacak.
Hafta başından beri ABD'de bulunan Roma, yarın Detroit'te Fransa'nın Paris Saint-Germain, 26 Temmuz'da New Jersey'de İngiltere'nin Tottenham, 30 Temmuz'da Foxborough kentinde İtalya'nın Juventus takımıyla hazırlık karşılaşması yapacak.
Roma'nın Medipol Başakşehir'den 15 milyon avro bedelle transfer ettiği genç oyuncu, hafta başında kendisini 5 yıllığına sarı-kırmızılı ekibe bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:16
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..ve Sabri Sarıoğlu imzayı attı
Toplam 17
Yorum
İsim Sabri reyiz bu sene döktürür sonra bizimkiler geri çağırır Sabri bir dünya alacağından feragat eder gelir sonra tekrar kovar bizimkiler.
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Omuzlarda gitmeliydi
Toplam 6
Yorum
Ahmet Gs Ya bu Floryada iken ne iş yapmışta çıkıp çıkıp konuşuyor. Saçma sapan konuşmaktan gazetecilerle münakaşaya girmekten başka işi mi vardı.
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Geleceğe yatırım
Toplam 12
Yorum
Rumuz Bunun tek sebebi yabancı kuralı o olmasaydı o kural Türk Futbolu gelişirdi
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