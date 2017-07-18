Lazio, Lucaz Leiva'yı açıkladı
Lazio geçtiğimiz dönemde adı sıkça Süper Lig ekipleriyle anılan Lucas Leiva'yı kadrosuna kattı.
Lazio Lucas Leiva'yı renklerine bağladı.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada sözleşme süresi ya da bonservis bedeline dair herhangi bir bilgi yer almadı.
2007'den bu yana Liverpool forması giyen Brezilyalı kariyerine ise Gremio'da başlamıştı.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 21:24
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 49
Yorum
0054 C.A. AYNEN ÖYLE KARDEŞİM ÇOK HAKLISIN BİLENDE KONUŞUYOR BİLMEYENDE.YILLARDIR BU KULÜP GEREKSİZ TRANSFERLERLE BU HALE GETİRİLMİŞ GS İŞİ ÇOK ZOR.
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Galatasaray'ın rakibi Östersunds, İstanbul'a geldi
Toplam 2
Yorum
uA ne olacak gelip istanbuldada yenip gidecekler galatasarayli futbolcularda sifir hirs var östersunds >> veni vedi vici yapacak....
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Lens'e pençe
Toplam 30
Yorum
Lens02 Gs 5 tane transfer yaptı sevilla as sagbekini aldı biz 35 yaşındaki pepeye 3 yıllık imza parası haric 15 m verioz olacak iş deil
Lazio, Lucaz Leiva'yı açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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