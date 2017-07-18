Lazio, Lucaz Leiva'yı açıkladı

Lazio Lucas Leiva'yı renklerine bağladı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada sözleşme süresi ya da bonservis bedeline dair herhangi bir bilgi yer almadı.

2007'den bu yana Liverpool forması giyen Brezilyalı kariyerine ise Gremio'da başlamıştı.