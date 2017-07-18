 Lazio, Lucaz Leiva'yı açıkladı – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Lazio, Lucaz Leiva'yı açıkladı

    Lazio, Lucaz Leiva'yı açıkladı

    Lazio geçtiğimiz dönemde adı sıkça Süper Lig ekipleriyle anılan 'yı kadrosuna kattı.

    Lazio 'yı renklerine bağladı.

    İtalyan ekibinden yapılan açıklamada sözleşme süresi ya da bonservis bedeline dair herhangi bir bilgi yer almadı.

    2007'den bu yana Liverpool forması giyen Brezilyalı kariyerine ise Gremio'da başlamıştı.

    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:24
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