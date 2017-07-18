Juventus'a polonyalı file bekçisi
Juventus'un anlaşmaya vardığı Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Torina'ya geldi.
Geçtiğimiz iki sezonda Roma'da kiralık olarak forma giyen Wojciech Szczesny, İtalyan devi Juventus'a transfer oldu.
Torino ekibi, Polonyalı kalecinin bonservisini elinde bulunduran Arsenal ile anlaşmaya vararak 27 yaşındaki kaleciyi Torino'ya getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Torino ekibi, Polonyalı kalecinin bonservisini elinde bulunduran Arsenal ile anlaşmaya vararak 27 yaşındaki kaleciyi Torino'ya getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 14:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 17
Yorum
sttayy cok kötü bir oyuncu
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 17
Yorum
roberto gerçi carole den daha kötü olamaz zannımca ;)
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 17
Yorum
roberto uruguay ın bilinen takımı nacional in altyapısından çıkma...tahminimce muslera bu transferde etkili olmuş. umarım iyi çıkar.
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