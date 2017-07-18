 Juventus'a polonyalı file bekçisi – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    'a polonyalı file bekçisi

    Juventus'a polonyalı file bekçisi

    'un anlaşmaya vardığı Polonyalı kaleci , resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Torina'ya geldi.

    Geçtiğimiz iki sezonda Roma'da kiralık olarak forma giyen , İtalyan devi 'a transfer oldu.
    Torino ekibi, Polonyalı kalecinin bonservisini elinde bulunduran Arsenal ile anlaşmaya vararak 27 yaşındaki kaleciyi Torino'ya getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.


    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:49
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